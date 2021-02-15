В Мьянме прошли новые массовые протесты против военного переворота

В воскресенье на улицы Янгона и других городов вышли, по оценке Би-би-си, сотни тысяч человек. Как пишет газета Гардиан, на улицах нескольких городов впервые с начала переворота видели танки. В отдельных районах сообщается о стрельбе. Данных о погибших или пострадавших за последний день пока нет – ситуацию осложняет, что в стране по-прежнему сильно ограничен доступ в интернет.

Военные арестовали депутатов парламента и лидера страны Аун Сан Су Чжи 1-го февраля – из-за несогласия с результатами парламентских выборов. Это осудили власти США и Евросоюза.