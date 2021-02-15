В Москве уже 4-е сутки ликвидируют последствия рекордного за полвека снегопада

С момента его окончания, как отчитались в Центре организации дорожного движения, отбуксировано более тысячи автомобилей. Особенно сложная ситуация сохраняется на МКАДе и съездах-эстакадах с него. Глава Департамента ЖКХ Петр Бирюков уверен, что коммунальщики справятся с расчисткой дорог за положенные по нормативу 5 суток – по его данным, сейчас над этим в городе работают 70 тысяч человек и 14 тысяч единиц техники.

Тем временем от непогоды страдают и другие страны. В Грузии закрыли движение для большегрузов по Военно-Грузинской дороге, а в Южной Осетии перекрыли Транскавказскую магистраль. Зато жители Берлина, как передает DW, впервые за много лет массово катаются на коньках в прудах городских парков.