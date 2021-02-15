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01:13, 15 февраля 2021

Британский премьер Борис Джонсон приветствовал окончание процедуры импичмента экс-президенту США Дональду Трампу

В эфире американского канала СВS он сказал, что исход процесса показывает устойчивость американских демократических институтов. По словам Джонсона, несмотря на весь накал страстей, разбирательство по этому делу все равно прошло объективно.
Ранее верхняя палата американского парламента не утвердила импичмент Трампу – за это проголосовали менее необходимых двух третей сенаторов. Действующий президент Джо Байден, тем временем, заявил, что Трампа считают виновным в подстрекательстве к штурму Капитолия 6-го января даже те, кто голосовал против импичмента.



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