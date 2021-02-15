Президент США Джо Байден призвал ужесточить правила продажи огнестрельного оружия

Накануне он выступил с речью, в которой изложил план реформы. Байден предложил Конгрессу запретить владение штурмовыми винтовками и магазинами повышенной емкости, а также ужесточить процедуру проверки личности при продаже оружия.

Это заявление Байден сделал в годовщину стрельбы в школе в городе Паркленд – в 2018-м в этот день погибли 17 человек.