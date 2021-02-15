Причиной пожара в здании хостела в центре Москвы могло стать замыкание электропроводки

Об этом сообщает источник агентства ТАСС в экстренных службах столицы.

Здание на Мясницкой горело накануне вечером – площадь пожара достигла пятисот квадратных метров, огонь перекинулся с первого этажа на второй. После этого МЧС удалось ликвидировать открытое горение. Все находившиеся внутри были эвакуированы, о пострадавших не сообщалось. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.