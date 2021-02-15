В ходе воскресных протестов в России, по данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, задержаны около 20 человек

Большинство из них задержали на акциях в поддержку политика Алексея Навального. Так, в Симферополе, в полицию отвезли пятерых вышедших с фонариками. Часть из них заставили сдать отпечатки пальцев, после чего всех отпустили. Есть задержанные в Казани, Пятигорске, Новосибирске и Москве. В Петербурге и других городах обошлось без задержаний.

Навального задержали, когда он вернулся в Москву из Берлина после лечения. Суд заменил ему условный срок на реальный по делу Ив Роше. На трех акциях в поддержку политика в конце января-начале февраля по всей стране задержали суммарно около 10 тысяч человек.