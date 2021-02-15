В Мосгорсуде рассмотрят жалобы трех участников несогласованной акции 23 января на заключение под стражу в СИЗО

Они являются фигурантами уголовного дела о нападении на полицейских.

Один из подавших жалобу на свой арест – уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев. Он стал известен после распространившейся записи, на которой молодой человек вступил в рукопашный бой с силовиками. Следственный комитет сообщал, что его задержали в Псковской области, и позднее опубликовал видеозапись, на которой Джумаев говорит, что признает свою вину. Инцидент стал резонансным, в том числе, из-за реакции властей Чечни. Советник главы республики и депутат Госдумы Адам Делимханов предлагал, в частности, помощь «с тем, что касается закона», если молодой человек сдастся властям. Помощница Делимханова позднее утверждала, что речь шла о юридической поддержке и предоставлении адвоката Джумаеву.

Двое других фигурантов уголовного дела о насилии в отношении полицейских 23 января, которые оспорят свой арест в Мосгорсуде – Тимур Салихов и Валерий Евсин. А всего по делу на настоящий момент проходят свыше 10 обвиняемых, один из них – несовершеннолетний.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в ходе несогласованных акций в поддержку Алексея Навального в конце января и начале февраля по всей России были задержаны свыше 11 тысяч человек. Сотни из них получили в качестве наказания административный арест.