По всей России накануне прошла акция с зажженными фонариками в поддержку Алексея Навального

По всей России накануне прошла акция «Любовь сильнее страха» в поддержку Алексея Навального. Ее участники выходили с зажженными фонариками во дворы, к достопримечательностям и даже на замерзшие водоемы. Акция обошлась без массовых задержаний. На всю страну, по данным ОВД инфо их было 19, многих уже выпустили. Сколько всего человек приняло участие во флешмобе, сказать сложно. О масштабе мероприятия можно судить по тому, что к его окончанию хэштег #любовьсильнеестраха вышел на первое место в актуальных темах российского твиттера — под ним было более 21 тысячи записей; еще 8 тысяч публикаций под тем же тегом размещено в инстаграме.