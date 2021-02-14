Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают второго ребенка. Официальный представитель пары подтвердил информацию.

«Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок», — сказано в заявлении пары. Пол ребенка, как указывается в сообщении, пока неизвестен. Принц Гарри занимает шестое место в очереди на британский трон.