Партия «Левые республиканцы Каталонии» может победить по итогам состоявшихся региональных парламентских выборов

Партия «Левые республиканцы Каталонии» может победить по итогам состоявшихся сегодня региональных парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса, результаты которого были обнародованы местным телевидением. Из опроса следует, что сепаратисты могут получить 36-38 кресел в 135-местном парламенте. Председателем этой политической силы является Ориол Жункерас — бывший замглавы правительства Каталонии, приговоренный к 13 годам лишения свободы за организацию в 2017 году референдума о независимости, который власти Испании признали незаконным.