В Москве, по данным властей, за три дня снегопадов отбуксировано более тысячи автомобилей

В Москве, по данным властей города, за три дня снегопадов отбуксировано более тысячи автомобилей, попавших в ДТП или забуксовавших на снегу. В департаменте транспорта отметили, что особенно сложная ситуация наблюдается на МКАД и эстакадах, где большегрузы скользят, не могут подняться в гору и собирают пробки. В мэрии призывают водителей таких машин не перегружать их и держаться правого ряда, чтобы не мешать уборочной технике и не создавать заторов.