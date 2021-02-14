В Москве, по данным властей, за три дня снегопадов отбуксировано более тысячи автомобилей

В Москве, по данным властей города, за три дня снегопадов отбуксировано более тысячи автомобилей, попавших в ДТП или забуксовавших на снегу. В департаменте транспорта отметили, что особенно сложная ситуация наблюдается на МКАД и эстакадах, где большегрузы скользят, не могут подняться в гору и собирают пробки. В мэрии призывают водителей таких машин не перегружать их и держаться правого ряда, чтобы не мешать уборочной технике и не создавать заторов.
2021-02-14T23:07:49+03:00
2021-02-14T23:07:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:07, 14 февраля 2021
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