Пожар в хостеле в центре Москвы потушен. Как сообщили ТАСС в МЧС, возгорание произошло в двухэтажном здании старой постройки на Мясницкой улице. Изначально горел первый этаж, позже огонь перекинулся на второй. Площадь пожара составила 500 кв. метров. Частично обрушилась кровля. По сведениям агентства, в хостеле жили в основном вахтовики, которые посуточно снимали койко-места. Эвакуированы были 40 человек, о жертвах и пострадавших не сообщалось.