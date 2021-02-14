Журналист Иван Сафронов отрицает что был завербован своим чешским коллегой Мартином Ларишем

В интервью «Коммерсанту», он рассказал, что следователи считают вербовкой сам факт его знакомства с Ларашем, а письма гражданина Чехии — разведзаданиями. Сафронов утверждает, что о том, что следствие считает его чешским шпионом, а его чешского приятеля кадровым разведчиком, он узнал только из постановления о возбуждении уголовного дела. Он просил следствие показать тексты, вокруг которых строится обвинение, но ему так ничего и не показали. По словам Сафронова , он писал обзоры по открытым источникам как журналист и направлял их своему коллеге-журналисту, которому помогал с бизнес-проектом в области журналистики. «Коммерсантъ» публикует ответы обвиняемого в госизмене советника Роскосмоса на переданные ему в СИЗО вопросы в завтрашнем номере и на своем сайте.