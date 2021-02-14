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23:03, 14 февраля 2021

По всей России сегодня прошла акция «Любовь сильнее страха» в поддержку Алексея Навального

Ее участники выходили с зажженными фонариками во дворы или к достопримечательностям и даже на замерзшие водоемы. Акция обошлась без массовых задержаний, но в Симферополе, по данным ОВД-Инфо, задержали пять человек. Сколько всего человек приняло участие во флешмобе, сказать сложно.

О масштабе мероприятия можно судить по тому, что до начала акции по московскому времени хэштег #любовьсильнеестраха вышел на первое место в актуальных темах российского твиттера — тогда под ним было более 12 тысяч записей, в инстаграме по этому тегу появилось более тысячи публикаций. После окончания акции в Москве по тому же хэштегу было более 21 тысячи записей в твиттере и около 8 тысяч публикаций в инстаграме.



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