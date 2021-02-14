Дептранс советует москвичам 15 февраля пересесть с личных машин на общественный транспорт

Московский Дептранс советует жителям столицы в понедельник воспользоваться общественным транспортом, а не личными автомобилями. В телеграм-канале ведомства говорится, что это необходимо для скорейшей уборки снега. Несмотря на то, что в городе дорожная обстановка стабилизировалась, в Новой Москве движение транспорта затруднено из-за буксующих на неубранном снегу фур. Так, на Калужском шоссе образовалась пробка на протяжении 1,5 км от МКАД в сторону области, а по улице Адмирала Корнилова — на 4,5 км от Калужского до Киевского шоссе.