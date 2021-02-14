На Мясницкой горит здание старой постройки

В центре Москвы, на Мясницкой горит двухэтажное административное здание. По данным МЧС, площадь пожара около 500 квадратных метров. В здании размещен хостел. Около 40 человек эвакуировано. В здании обрушилась кровля. Сведений о пострадавших не поступало. Как передает ТАСС, пожар локализован, тушение продолжается.
2021-02-14T22:09:08+03:00
2021-02-14T22:09:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:09, 14 февраля 2021
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