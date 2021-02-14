На Мясницкой горит здание старой постройки

В центре Москвы, на Мясницкой горит двухэтажное административное здание. По данным МЧС, площадь пожара около 500 квадратных метров. В здании размещен хостел. Около 40 человек эвакуировано. В здании обрушилась кровля. Сведений о пострадавших не поступало. Как передает ТАСС, пожар локализован, тушение продолжается.