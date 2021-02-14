В Москве акция «Любовь сильнее страха» собрала несколько десятков человек

В Москве акция «Любовь сильнее страха», участники которой включали фонарики в знак протеста против репрессий, собрала по меньшей мере несколько десятков человек. Наиболее массовой она получилась в центре города и возле зданий общежитий столичных университетов.

Около 20 человек с фонарями, по данным интернет-издания «Медуза», собралось на Патриарших прудах. Там в акции, помимо прочего, приняли участие телеведущие Ксения Собчак и Татьяна Лазарева. Вместе с остальными они выстроились в форму сердечка и спели песню «Солнце взойдет».

Несколько десятков человек отмечалось также у некоторых корпусов Высшей школы экономики, а также у главного здания МГУ на Воробьевых горах. Там одновременно находится одно из общежитий университета. Схожая акция прошла и у кампуса МГУ рядом с метро Академическая. При этом интернет-издание DOXA сообщает о том, что у ее участников охрана общежития переписала данные.

Кроме того, из публикаций в соцсетях следует, что в Южном Чертанове участником акции «Любовь сильнее страха» удалось организовать небольшое шествие. В то же время в отдельных районах людей с фонариками практически не было. Корреспондент «Эха», побывавший в Восточном Измайлове, обошел свыше 15 дворов, но смог увидеть только пять человек с включенными фонарями, при этом они шли отдельно друг от друга.

Из публикуемых в соцсетях фотографий с фонариками трудно сделать выводы о том, сколько москвичей приняли участие в акции. Полиция сегодня никак не вмешивалась в ход акции.

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин считает очень удачно идеей в день всех влюбленных провести акцию с фонариками. В России огромное количество людей, которые не хотят насилия и конфронтации, и демонстрируют таким символическим жестом свои мирные намерения и желание перемен, добавил Илья Яшин.

Депутат Мосгордумы от партии Яблоко Сергей Митрохин сказал, что власти поступили разумно, не став преследовать участников акции с фонариками. Митрохин добавил, что на самом деле власти выгодно не применять репрессии.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что если бы власти взялись бы разгонять акцию с фонариками, то в этом был бы элемент абсурда. Акция с фонариками была не настолько серьезной, чтобы попасть в мировую и российскую повестку и поменять общественные настроения и ожидания, уверен политолог.