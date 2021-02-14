В Москве прошла акция «Любовь сильнее страха»

Ранее штаб Навального призвали россиян выйти вечером во двор с поднятым фонариком, чтобы показать многочисленность несогласных с политическими репрессиями. Как передает телеграм-канал «Медуза», на Патриаршие пруды пришли около 20 человек с фонарями, включая Ксению Собчак и Татьяну Лазареву. Участники выстроились в форме сердечка и спели песню «Солнце взойдет».

Полицейские, которые патрулировали пруды, в происходящее не вмешивались. Несколько человек с включенным фонарями замечены на Пушкинской пл. на Тверской и в парке Сокольники. У главного здания МГУ около десятка студентов с фонариками, за которыми наблюдала полиция, водили хоровод.

В течение тридцати минут в арбатском районе Москвы встретить случайным образом людей с включенными фонарями получилось у корреспондента «Эха» трижды. Каждый раз встречи проходили по-разному. Вначале это была молодая пара Дмитрий и Александра. Они шли по улице с включенным на телефоне светом. Они сказали, что вышли сегодня, поскольку в прошлом месяце дважды участвовали в протестных акциях в столице. Молодые люди настаивали, что сделали это, поскольку имели на это право. Непосредственно во время встречи они искали и других людей с фонарями, и когда корреспондент «Эха» им сказал, что они первые, кого он увидел, пара несколько расстроилась. Вторая встреча произошла через несколько минут. На соседней улице мужчина средних лет включил фонарь на телефоне, когда подходил к машине, где его ждали еще люди. Он иронично сказал «за свободу!», они вместе посмеялись и уехали. Третьих участников флешмоба корреспондент «Эха» невольно спугнул. Буквально в сотне метрах от места предыдущей встречи, во дворе один подросток стоял с включённым фонарём, а другой фотографировал его на телефон. Когда корреспондент «Эха» подошел и обратился к ним, молодые люди быстро выключили фонарь и ушли, не пожелав разговаривать. В то же время каких-либо усилений мер безопасности или дополнительных патрулей полиции в районе Арбата сейчас не наблюдается.