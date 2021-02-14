Одну из самых известных фотографий январских протестов в России продали с аукциона за 400 тысяч рублей

Одну из самых известных фотографий январских протестов в России — снимок, на котором протестующие в Екатеринбурге идут по льду мимо надписи «Кто мы, откуда, куда мы идем?» — продали с аукциона за 400 тысяч рублей. Как передает интернет-издание «Медуза», эти деньги будут перечислены правозащитным проектам «ОВД-Инфо» и «Апология протеста».

Фото сделано 31 января, когда по всей России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Полиция в массовом порядке задерживала протестующих и применяла к ним силу.