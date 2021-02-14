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Эксклюзив Эха 20:35, 14 февраля 2021

В Москве прошла акция «Любовь сильнее страха»

В Москве прошла акция «Любовь сильнее страха». Ранее штаб Навального призвали россиян выйти вечером во двор с поднятым фонариком, чтобы показать многочисленность несогласных с политическими репрессиями.

В одном из дворов в Северном Измайлове, как передает корреспондент «Эха Москвы», обстановка спокойная, полиции нет, участников мало. Как сообщает другой корреспондент «Эха», в Коммунарке во дворы вышли три группы по 3-4 человека, они зажгли три фонарика, сфотографировались и разошлись.

Как передает телеграм-канал «Медуза», на Патриарши пруды пришли около 20 человек с фонарями, включая Ксению Собчак и Татьяну Лазареву. Полицейские, которые патрулировали пруды, в происходящее не вмешивались. Несколько человек с включенным фонарями замечены на Пушкинской пл. на Тверской и в парке Сокольники.



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