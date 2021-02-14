По всей России сегодня проходит сразу несколько протестных акций. Штабы Навального объявили об акции «Любовь сильнее страха» и призвали россиян выйти вечером во двор с поднятым фонариком, чтобы показать многочисленность несогласных с политическими репрессиями. Как передает из центра Москвы корреспондент «Эха Москвы», полицейских усилений в жилых дворах Арбата нет, участников флешмоба также пока не наблюдается.

Между тем красноярская полиция направила местным активистам предостережения о том, что призывы выходить во двор и светить фонариками вверх являются экстремистской деятельностью. Как рассказал телеканалу «Дождь» замглавного редактора сетевого издания ngs24.ru Яков Калинин, участковые приносят предостережения и на дом к задержанным на предыдущих митингах в поддержку Навального

В Москве и Петербурге также прошли акции «Цепь солидарности и любви» в поддержку всех женщин-политзаключенных. Задержаний не было.