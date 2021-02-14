В России, по данным оперативного штаба, второй день подряд выявили менее 15 тысяч заразившихся коронавирусом. Всего с начала пандемии оперштаб насчитал 80 тысяч летальных исходов. Эти данные отличаются от тех, которые приводит в своей статистике Росстат. По данным ведомства, за апрель—декабрь 2020 года в стране умерли более 162 тыс. человек с COVID-19.
2021-02-14T19:37:43+03:00
2021-02-14T19:37:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:37, 14 февраля 2021
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