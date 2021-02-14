В Минской области около задержаны 19 человек

Они, по версии МВД Белоруссии, «под видом катания на лыжах» устроил несанкционированный митинг с использованием бело-красно-белой символики. В ведомстве утверждают, что у задержанных изъяты флаги и растяжки, баллончик с красной краской, дымовая шашка, бело-красно-белые зонтики, и другая протестная атрибутика. Сегодня же МВД Белоруссии сообщило о задержании 68 человек на базе отдыха «Огонек» около города Смолевичи, где проходил музыкальный концерт. В милиции заявили, что «под видом музыкальной вечеринки там собрались активисты деструктивных телеграм-каналов».