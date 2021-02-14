Красноярская полиция направила предостережение, что призывы светить фонариками вверх являются экстремизмом

Красноярская полиция направила местным активистам предостережение о том, что призывы выходить во двор и светить фонариками вверх являются экстремистской деятельностью. В частности, как передает телеканал «Дождь», такое предостережение получили сотрудница местного штаба Навального Наталья Петеримова и несколько журналистов. По словам замглавреда сайта ngs24.ru Якова Калинина, участковые приносят предостережения и на дом к задержанным на предыдущих митингах.