Красноярская полиция направила предостережение, что призывы светить фонариками вверх являются экстремизмом

Красноярская полиция направила местным активистам предостережение о том, что призывы выходить во двор и светить фонариками вверх являются экстремистской деятельностью. В частности, как передает телеканал «Дождь», такое предостережение получили сотрудница местного штаба Навального Наталья Петеримова и несколько журналистов. По словам замглавреда сайта ngs24.ru Якова Калинина, участковые приносят предостережения и на дом к задержанным на предыдущих митингах.
2021-02-14T19:35:09+03:00
2021-02-14T19:35:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 14 февраля 2021
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