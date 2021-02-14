В британском парламенте звучат призывы исключить Китай и Россию из всех поставок в сфере обороны. Там опасаются, что подобные договоры могут привести к утечкам важной информации.

Сразу несколько членов парламента попросили правительство о том, чтобы министерство обороны опубликовало специальный список стран, которые оно считает дружественными, и чтобы закупки военного оборудования совершались только с этими государствами. Британское интернет-издание The Independent приводит слова авторов этой инициативы, из которых следует, что Китая и России в этом списке быть не должно. Эти страны, как отмечали парламентарии, регулярно занимаются шпионажем против Великобритании и её союзников, и поэтому инвестиции со стороны Москвы и Пекина необходимо классифицировать как враждебные.

Сторонники этой инициативы считают, что активное использование зарубежных фирм в цепочке поставок военной продукции Великобритании сделало ее слишком открытой для «потенциально враждебного иностранного вмешательства».

Особые опасения у членов парламента вызвало то, что в последнее время китайские предприятия купили девять компаний, работающих в оборонном секторе королевства, в том числе те, которые производят электронные схемы для истребителей F-35. Он состоит на вооружении как в Британии, так и в США.

В последнее время отношения между Пекином и Лондоном ухудшились. На прошлой неделе в Британии запретили вещание китайского телеканала CGTN, поскольку он контролируется компартией. КНР в ответ заблокировала «Би-Би-Си».