В соцсетях организован флешмоб в поддержку ветерана Игната Артеменко, который проходит потерпевшим по делу против Алексея Навального о клевете. В большинстве постов пользователи размещают фотографию Артеменко с надпись «Я/Мы Игнат» и тегами #защитимветеранов и #ямыигнатартеменко. В инстаграме по этим тегами можно найти несколько десятков подобных постов. Их размещают, как отмечает телеканал «Дождь», в том числе районные администрации и местные чиновники. А по сведениям интернет-издания «Фонтанка», флешмоб организован местными отделениями «Единой России» и движения Общероссийский народный фронт. В свою очередь, источник «Медузы»в руководстве ЕР в одном из регионов подчеркнул, что флэшмоб напрямую не связан с тем, что 14 февраля в России проходит массовая акция в защиту Алексея Навального. Флэшмоб направлен на дискредитацию оппозиционного политика в целом, пояснил он. Аналогичный флешмоб запущен и во «ВКонтакте».