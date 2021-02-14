На Калужском шоссе в Новой Москве из-за неочищенного снега произошел транспортный коллапс

На Калужском шоссе в Новой Москве полностью блокировано движение по направлению от МКАД в область. Как передает «Интерфакс», длина пробки составляет около 10 км. На не чищенной от снега трассе заблокированными оказались до 10 автомобилей скорой помощи. Дорога скользкая, машины сильно буксуют, некоторые не могут сдвинуться с места. Осложняют ситуацию застрявшие на подъеме в гору несколько десятков фур. По направлению в центр дорога также засыпана снегом, водители с трудом справляются с управлением автомобилями.