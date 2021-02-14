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18:35, 14 февраля 2021

Бывший президент Аргентины Карлос Менем умер на 91-м году жизни

Бывший президент Аргентины Карлос Менем умер на 91-м году жизни. Как напоминают местные СМИ, в декабре Менем был экстренно госпитализирован из-за инфекции и с тех пор находился под наблюдением врачей.
За время президентства Менем несколько раз представал перед судом за финансовые злоупотребления, но оставался на свободе, так как не исчерпал возможностей по апелляции по своим делам.



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