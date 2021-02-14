В британском парламенте призвали исключить РФ и КНР из всех поставок в сфере обороны. Как пишет издание The Independent, с такой инициативой выступил комитет по обороне палаты общин парламента страны. Председатель комитета Ричард Дракс сказал, что Великобритания может позволить себе принцип невмешательства , когда речь идет о ее безопасности и суверенитете. В комитете призвали министерство обороны обнародовать список «дружелюбных» стран, чьи инвестиции приемлемы и желательны, а странам вне этого списка инвестирование должно быть запрещено.