В британском парламенте призвали исключить РФ и КНР из всех поставок в сфере обороны. Как пишет издание The Independent, с такой инициативой выступил комитет по обороне палаты общин парламента страны. Председатель комитета Ричард Дракс сказал, что Великобритания может позволить себе принцип невмешательства , когда речь идет о ее безопасности и суверенитете. В комитете призвали министерство обороны обнародовать список «дружелюбных» стран, чьи инвестиции приемлемы и желательны, а странам вне этого списка инвестирование должно быть запрещено.
2021-02-14T18:34:49+03:00
2021-02-14T18:34:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 14 февраля 2021
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