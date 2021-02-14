Спад российской экономики по итогам 2020 года составит около 3,4%. Так считает глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, это очень неплохо в сравнении с другими странами. Герман Греф отметил, что в нашей стране меры поддержки были точечными, но достаточно эффективными