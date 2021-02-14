Спад российской экономики по итогам 2020 года составит около 3,4%. Так считает глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, это очень неплохо в сравнении с другими странами. Герман Греф отметил, что в нашей стране меры поддержки были точечными, но достаточно эффективными
2021-02-14T18:34:25+03:00
2021-02-14T18:34:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2790556-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:34, 14 февраля 2021
Загрузка комментариев...