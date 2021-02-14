РКН потребовал от издания «Свободные новости» удалить заметку об акции с фонариками в поддержку Навального

Роскомнадзор потребовал от саратовского издания «Свободные новости» удалить заметку об акции с фонариками в поддержку Алексея Навального. Как сообщает само издание, в ведомстве заявили, что в материале есть «призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. Издание удалило новость и сообщило, что будет обжаловать требование РКН.