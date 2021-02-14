РКН потребовал от издания «Свободные новости» удалить заметку об акции с фонариками в поддержку Навального

Роскомнадзор потребовал от саратовского издания «Свободные новости» удалить заметку об акции с фонариками в поддержку Алексея Навального. Как сообщает само издание, в ведомстве заявили, что в материале есть «призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. Издание удалило новость и сообщило, что будет обжаловать требование РКН.
2021-02-14T18:34:06+03:00
2021-02-14T18:34:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 14 февраля 2021
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