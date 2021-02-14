Огромная пробка образовалась на Калужском шоссе в Новой Москве. На нечищеной от снега трассе заблокированными оказались до 10 автомобилей скорой помощи. Как передает «Интерфакс», движение по направлению от МКАД из центра практически остановилось, длина пробки составляет порядка 10 км. Дорога скользкая, машины сильно буксуют, некоторые не могут сдвинуться с места. Осложняют ситуацию застрявшие на подъеме в гору несколько десятков фур. По направлению в центр дорога также засыпана снегом, водители с трудом справляются с управлением автомобилями.