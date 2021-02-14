В Казани прошла первая с начала пандемии согласованная протестная массовая акция

Не обошлось без задержаний.

На площади Тысячеления прямо напротив Казанского кремля около полудня собрались примерно двести человек. Над толпой развевались партийные флаги. Помимо «Парнаса», «Яблока» и «Левого фронта», которые и организовали митинг, туда также приехали представители от КПРФ и сторонники арестованного политика Алексея Навального.

По задумке организаторов, главной целью акции было выступить против задержаний, репрессий и изменений в выборном законодательстве. У участников митинга были плакаты «долой насилие режима и домашних тиранов», «любовь сильнее пыток», а также «новому царю – новый 1917-ый».

Газета «Коммерсантъ» отмечает, что пустили на площадь не всех. Многие люди были вынуждены стоять за ограждениями, поскольку полиция закрыла вход. Она объясняла это тем, что заявлено организаторами было только 200 участников, и больше никому туда нельзя. По оценке издания, общая численность пришедших составила около тысячи человек. В МВД в свою очередь отчета об этой массовой акции пока не давали.

Тем временем интернет-издание «ОВД-Инфо» сообщило, что полиция задержала девять участников этого митинга. С чем это связано – неизвестно. Сайт уточняет, что полицейские угрожали этим людям наручниками, запрещали им пользоваться телефонами, а одного из них заставили сделать отпечатки ботинок.

Всего митинг длился примерно два часа. После этого организаторы зачитали резолюцию и распустили участников.