Участницы акции в поддержку политзаключённых выстроились в цепочку около памятника жертвам репрессий в Петербурге. Полиция не вмешивалась в происходящее.

Более шестидесяти горожан встали в живую линию на Воскресенской набережной Невы. Они взяли в руки белую ленту в знак поддержки всех, кого несправедливо преследует государство. Друг за другом участницы и участники акции читали «Реквием» Анны Ахматовой. Организаторами выступили активистки движений за права женщин, однако в цепочке стояли и несколько мужчин, которые решили поддержать акцию. Её приурочили ко дню святого Валентина, поэтому многие держали в руках красные сердечки. На них написали имена тех, кого участницы считают несправедливо осуждёнными. В конце акции присутствующие взялись за руки и стали скандировать главный лозунг события:

В отличие от недавних петербургских протестных мероприятий за происходившим наблюдали лишь несколько сотрудников центра «Э» и инспекторов ГИБДД. Поэтому участники возложили цветы к монументу, исполнили часть российского гимна и разошлись без происшествий.

С начала года на несогласованных акциях в Петербурге, по данным ОВД-Инфо, задержали около двух тысяч человек.