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Эксклюзив Эха 18:04, 14 февраля 2021

Несколько сотен человек приняли участие в женской акции солидарности с политзаключенными в центре Москвы

Несколько сотен человек приняли участие в женской акции солидарности с политзаключенными в центре Москвы. Они выстроились в цепь на улице Арбат возле памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой.

Изначально речь шла о поддержке Юлии Навальной, чей муж, политик Алексей Навальный был заключен под стражу, а по решению суда его условный срок по делу «Ив Роше» стал реальным. Кроме того, участницы акции хотели поддержать женщин, попавших в автозаки и в спецприемники в ходе несогласованных протестных митингов в конце января – начале февраля. Однако постепенно лозунги стали носить общий характер. Среди них – «Любовь сильнее страха», «Свободу политзаключенным» и «Россия будет свободной».

Изначально казалось, что большинство пришедших на Арбат – журналисты. Однако постепенно цепь расширялась, максимально в ней было более 230 женщин. У многих из них в руках были цветы, а также наклейки в виде черных сердец. Одна из участниц акции Лилия Манихина выразила мнение, что тем самым женщины показывают сплоченность – а она в свою очередь делает людей сильнее. Муниципальный депутат Юлия Галямина, также вставшая в цепь солидарности, в свою очередь высказалась против политического преследования всех граждан, отдельно отметив и преследование женщин.

В ходе акции на Арбате к ее участницам подходили участники группировки SERB, которые пытались вступать в споры с женщинами, а также неизвестные, которые надели на себя каски с надписью «НАТО» и пытались раздавать игрушечные доллары. Женщины сочли происходящее провокацией. Впрочем, все закончилось без серьезных происшествий спустя два часа после начала акции.

Полиция никак не вмешивалась в происходящее на Арбате.

Оценивая прошедшую акцию в поддержку Юлии Навальной и женщин-политзаключенных независимый политолог Дмитрий Орешкин отметил, что теперь протест организовывается не только навальнистами, и назвал важным фактором – появление женского протеста. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Это очень симпатичная акция. У меня нет ощущения, что ее организовывал штаб Навального, скорее всего она возникла альтернативным образом. У штаба нет интересов раскручивать Юлию Навальную, там все заточено на Алексее. Ощущение такое, что это была стихийная акция, или придуманная помимо штаба. Кажется, что протест делается делом не только навальнистов, изыскиваются какие-то новые манеры, появляются неожиданные люди, которых раньше мы не видели. И то, что появляется женский протест — это очень важно, потому что это огромная сила, мощная», — сказал Орешкин. По мнению политолога, так или иначе «гендерный фактор будет усиливаться». «Потому что у нас женщины в большинстве, и они слишком далеко от реальной политики. А новое поколение встает на ноги, и тем самым они ищут альтернативных лидеров: не Путина, а скорее Навального», — отметил он.



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