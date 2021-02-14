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17:37, 14 февраля 2021

Сборная России по хоккею со счетом 7:4 нанесла поражение национальной команде Чехии в матче этапа Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею со счетом 7:4 нанесла поражение национальной команде Чехии в матче третьего тура очередного этапа Еврохоккейтура — Шведских игр. Эта победа стала для россиян девятой подряд на Еврохоккейтуре и досрочно принесла звание победителя общего зачета турнира.



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