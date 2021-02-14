Владимир Путин считает, что на акции протеста выходят из-за бедности. Не называя Алексея Навального по имени, президент сказал, что протестуют не сторонники оппозиционера, а те, кто не доволен уровнем жизни. Из заявления Путина следует, что Навального используют именно сейчас, тогда, когда во всех странах мира у людей возникает усталость и недовольство, в том числе, уровнем доходов.
2021-02-14T17:36:37+03:00
2021-02-14T17:36:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:36, 14 февраля 2021
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