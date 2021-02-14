В российских городах 14 февраля проходит акция в поддержку Алексея Навального, находящегося в СИЗО. Люди выходят во дворы своих домов с зажженными фонариками на телефонах и свечами. Акция «Любовь сильнее страха» уже состоялась на Камчатке, в Сахалинской области, Хабаровском и Приморском крае. Жители этих регионов присылают свои фотографии с хэштегами штабам Навального. С фонариками вышли жители Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Находки и других городов.