В российских городах 14 февраля проходит акция в поддержку Алексея Навального, находящегося в СИЗО. Люди выходят во дворы своих домов с зажженными фонариками на телефонах и свечами. Акция «Любовь сильнее страха» уже состоялась на Камчатке, в Сахалинской области, Хабаровском и Приморском крае. Жители этих регионов присылают свои фотографии с хэштегами штабам Навального. С фонариками вышли жители Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Находки и других городов.
2021-02-14T17:35:52+03:00
2021-02-14T17:35:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 14 февраля 2021
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