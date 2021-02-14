На Урале обострилось противостояние местных буддистов с компанией бизнесмена Романа Абрамовича. Некоторых представителей религиозного течения задержали.

Силовики пришли в дом общины «Путь Будды», расположенный в уральском поселке Косья. Об этом «Новой газете» сообщил глава религиозного объединения Семен Загородний. По его словам, полицейские запретили снимать происходящее, хотя сами вели оперативную съемку. В результате двоих членов общины отвезли в отделение полиции, где взяли объяснения по поводу незаконной вырубки леса.

Предположительно речь идет о конфликте, произошедшем во второй половине декабря прошлого года. Тогда, как поясняют сами буддисты, добровольцы везли дрова для монастыря на горе Качканар, однако проезд им перекрыли охранники предприятия, входящего в группу «Евраз» Романа Абрамовича. Грузовику пришлось развернуться на территории леса, в результате чего часть деревьев была повреждена. Именно это, уверен Загородний, и расценивается как незаконная вырубка. Представители общины уже обратились к губернатору Свердловской области с просьбой вмешаться в ситуацию, пишет «Новая газета».

Руководители религиозной группы уверены, что сам инцидент произошел как отголосок прежнего противостояния.

Конфликт качканарских буддистов и «Евраза» длится уже почти 10 лет из-за построек монастыря «Шедруб Линг». Два года назад стороны достигли соглашения. В начале февраля этого года последние сподвижники покинули монастырь, они могут находиться там только по выходным.