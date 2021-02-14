На Дальнем Востоке уже прошел несогласованный с властями флэшмоб «Любовь сильнее страха»

Люди выходили на улицу с фонарями.

В социальных сетях постепенно появляются фотографии людей на улице, которые держат в руках зажженные фонари. Как правило, собирается их немного. Некоторые выходят по одному, некоторые небольшими группами.

Снимки разные. Кто-то просто стоит с фонарём, а кто-то складывает руками символ сердца или выкладывает его небольшими свечами на снегу. Подобные фото опубликовали, например, жители Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и острова Беринга. Также один из участников этого флэшмоба во Владивостоке сделал девушке предложение.

Пока что информации о каких-либо задержаниях из-за акции «Любовь сильнее страха» с Дальнего Востока не поступало.

Ранее Роспортребназдор предупреждал об ответственности за призывы к участию в несогласованных акциях. За статью с упоминанием флэшмоба вчера ведомство заблокировало на территории России сайт spektr.press.