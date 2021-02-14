Цена на нефть в 2021 году в среднем будет находиться в пределах 45-60 долларов за баррель. Так считает вице-премьер Александр Новак. По его словам, рынок нефти после пандемии частично уже восстановился и на сегодняшний день цены отвечают рыночной ситуации.
2021-02-14T16:36:29+03:00
2021-02-14T16:36:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 14 февраля 2021
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