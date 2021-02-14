Цена на нефть в 2021 году в среднем будет находиться в пределах 45-60 долларов за баррель. Так считает вице-премьер Александр Новак. По его словам, рынок нефти после пандемии частично уже восстановился и на сегодняшний день цены отвечают рыночной ситуации.