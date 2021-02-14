Пассажиропоток в метро Москвы на время снегопада вырос почти на 20%. По данным столичного дептранса, в субботу московской подземкой воспользовались около 4 млн пассажиров. Мощный снегопад обрушился на столицу с полуночи пятницы, в субботу снег шел весь день. На дорогах наблюдались девяти— и десятибалльные пробки, власти рекомендовали пользоваться общественным транспортом.
2021-02-14T16:36:16+03:00
2021-02-14T16:36:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 14 февраля 2021
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