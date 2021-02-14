Пассажиропоток в метро Москвы на время снегопада вырос почти на 20%. По данным столичного дептранса, в субботу московской подземкой воспользовались около 4 млн пассажиров. Мощный снегопад обрушился на столицу с полуночи пятницы, в субботу снег шел весь день. На дорогах наблюдались девяти— и десятибалльные пробки, власти рекомендовали пользоваться общественным транспортом.