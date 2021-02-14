В центре Казани прошел митинг «против задержаний и репрессий»

Как передает телеканал «Дождь», власти согласовали акцию на площади Тысячелетия с заявленным числом участников до 200 человек. На площади установили рамки, за которые полиция пропустила лишь разрешенное число участников. По оценке корреспондентов «Дождя», за рамками остались еще 100-150 человек. После окончания акции, по данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, силовики задержали как минимум девять ее участников.