В Москве на Арбате прошла акция в поддержку Юлии Навальной и женщин-политзаключенных. По оценкам проекта «Белый счетчик», 235 девушек выстроились в «цепь солидарности» у памятника Александру Пушкину и Наталье Гончаровой. Женщины держали в руках белую ленту и красные сердечки с именами людей, преследуемых по политическим уголовным делам По словам участниц, их основная цель — показать, что «любовь сильнее страха». Полиция интереса к происходившему не проявляла. О задержаниях не сообщалось.

Вечерняя часть акции «Любовь сильнее страха» уже состоялась на Камчатке, в Сахалинской области, Хабаровском и Приморском крае. Как сообщают «Открытые медиа», жители этих регионов присылают свои фотографии с включенными фонариками в штабы Навального. С фонариками вышли в свои дворы жители Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Находки и других городов. К акции присоединились также жители Иркутской области, которые публикуют фото с фонариками из Ангарска и острова Ольхон на Байкале.