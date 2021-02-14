Археологи нашли в Египте, предположительно, самую древнюю пивоварню в мире. Агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на службу древностей страны сообщает, что объект, вероятно, относится к временами фараона Нармера, который правил в 32 веке до нашей эры. Исследователи обнаружили восемь помещений, в каждом из которых было по 40 глиняных резервуаров, в которых изготавливался напиток. Ученые считают, что полученный продукт использовался в ритуальных целях на церемониях правящей элиты.

