Илон Маск пригласил Владимира Путина пообщаться в приложении Clubhouse

Миллиардер Илон Маск пригласил президента Владимира Путина пообщаться в приложении Clubhouse. Зачем основателю компании Tesla это понадобилось – неизвестно.

Предприниматель Илон Маск на русском языке написал в «Твиттере», что для него было бы большой честью поговорить с российским президентом. Перед этим он отметил там англоязычную учетную запись President of Russia и спросил, не хотел бы тот пообщаться через интернет-сервис ClubHouse. Основатель Tesla и Space X не уточнил на какие темы он хочет поговорить. В Москве на это предложение пока не ответили.

Публично ранее Владимир Путин уже обращал внимание на Илона Маска. Прошлой весной он сравнил его с разработчиком компьютерных антивирусов Евгением Касперским и сказал, что россиянин в своей области «ничуть не хуже».

Интернет-сервис Clubhouse предназначен для прямого голосового общения с собеседниками. Пользователи там разговаривают друг с другом в формате конференции. Иногда со слушателями, иногда в закрытом режиме.

За последние недель к этой социальной сети присоединилось более миллиона человек. Многие из них обратили не неё внимание после того, как там начал свою активность Илон Маск. На прошлой неделе, например, он пригласил таким образом на разговор музыкального исполнителя Канье Уэста.

Сам предприниматель неоднократно соглашался на подобные предложения. Например, в 2019-ом году после обращения в Твиттере Илон Маск по видеосвязи выступал перед участниками краснодарского форума «Дело за малым».