В Москве и Петербурге участницы акции в поддержку Юлии Навальной выстроились в цепи солидарности. Таким образом они выражают поддержку тем, кто «проводит дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках». В центре столицы на Старом Арбате, как передает корреспондент «Эха Москвы», осталось около 100 человек.

Между тем сегодня же соратники Алексея Навального организуют флэшмоб в поддержку арестованного политика. Символом акции стал фонарик – его предлагается зажечь в своем участникам в своих дворах. В социальных сетях уже появились тысячи фото и видео с хэштегом #любовьсильнеестраха. Присоединился к флешмобу и лидер музыкальной группы «Ногу свело» Максим Покровский, который записал видео на кухне.

Акция уже прошла на Дальнем Востоке. Она прошла спокойно. О противодействии силовиков и задержаниях ничего не сообщалось.

