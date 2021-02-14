В Казани на первый за время пандемии согласованный митинг не пустили около половины участников. По оценкам телеканала «Дождь», на акцию «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму» вышли несколько сотен человек, однако часть осталась за ограждением и не смогла пройти чрез рамки металлоискателей. Заявки подавали региональное отделение партии «Яблоко» и местный «Левый фронт».