В социальный сетях запустили флешмоб в поддержку ветерана, подавшего иск о клевете против Алексея Навального. Интернет-издание Znak.com отмечает, что со вчерашнего дня в Instagram начали появляться однотипные публикации с фотографией Игната Артеменко и хэштегами #ЗащитимВетеранов и #ямыИгнатАртеменко. В основном такие фотографии появляются в аккаунтах различных организаций, патриотических движений и на страницах акции «Бессмертный полк».

Поводом для уголовного дела о клевете стала реакция Навального на ролик в поддержку поправок к Конституции. Оппозиционер назвал участников видео «позором страны» и «предателям». Навальный вину не признает и обвиняет суд и родственников истца в том, что они используют 94-летнего Артеменко в политических целях. Следующее заседание по назначено на вторник 16 февраля.