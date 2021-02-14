Акция солидарности в поддержку Юлии Навальной прошла в Санкт-Петербурге

Аналогичная акция проходит и в Москве. По подсчетам корреспондента «Эха» в цепь солидарности на Старом Арбате выстроились около 200 женщин. Полиции на месте проведения акции практически нет. Лозунгов крайне мало, в основном: «Свободу политзаключенным» и «Любовь сильнее страха». Организатор акции – поэтесса и художница Дарья Серенко – предложила выстроиться в «цепь солидарности и любви», как это делают активистки в Белоруссии. Она добавила, что таким образом хочет выразить солидарность с теми, кто «проводит дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках».
2021-02-14T15:37:55+03:00
2021-02-14T15:37:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 15:37, 14 февраля 2021
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