Акция солидарности в поддержку Юлии Навальной прошла в Санкт-Петербурге

Аналогичная акция проходит и в Москве. По подсчетам корреспондента «Эха» в цепь солидарности на Старом Арбате выстроились около 200 женщин. Полиции на месте проведения акции практически нет. Лозунгов крайне мало, в основном: «Свободу политзаключенным» и «Любовь сильнее страха». Организатор акции – поэтесса и художница Дарья Серенко – предложила выстроиться в «цепь солидарности и любви», как это делают активистки в Белоруссии. Она добавила, что таким образом хочет выразить солидарность с теми, кто «проводит дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках».